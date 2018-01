Een priester uit Desselgem, die door de vorige bisschop Jozef De Kesel geschorst was, mag weer een misviering leiden. Hij was geschorst na beschuldigingen van kindermisbruik, maar blijkt onschuldig.

De priester werkte destijds op het Heilig-Hartcollege in Waregem. In de nasleep van een andere zaak viel ook zijn naam. Bisschop De Kesel schorste hem meteen, maar de man bleef altijd ontkennen. En hij krijgt nu ook gelijk. Hij gaf wel toe dat hij de leerlingen af en toe hardhandig aanpakte, en excuseert zich daar nu voor. De priester wordt dit jaar 80, maar kan dus, als hij dat wil, straks weer voorgaan in een misviering.