Gesignaleerde inbrekers in Antwerpen gevat

Drie personen die in Kortrijk gesignaleerd stonden voor inbraken, zijn eerder deze week door de politie van Antwerpen gevat.

Daar hebben ze geprobeerd om in te breken. De drie zijn gisteren voorgeleid bij de onderzoeksrechter. De twee meerderjarigen zijn aangehouden. De minderjarige is door de jeugdrechter in Everberg geplaatst.