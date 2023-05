Er staat een strakke noordoosten wind aan de kust. En met zestien graden is het duidelijk nog geen zomer. Voor een dagje open en bloot op het strand is het nog iets te fris. Maar dat bederft de pret niet. Het is zoeken op de dijk naar een plaatsje in de zon. Het verlengde weekend zit er op en het was genieten.

350.000 toeristen aan de kust

Ook Westtoer spreekt van een geslaagd hemelvaartweekend aan de kust. De hotels noteerden een bezetting tot 90 procent. De kust telde in totaal 570.000 overnachtingen. Dat is slechts 5 procent minder dan in het topweekend vorig jaar. In het verlengde weekend zakten ook 350.000 dagtoeristen af naar de kust.