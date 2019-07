Geslaagd in ultiem eerbetoon aan z'n vader: Kenny Desaever rijdt Tour '79 uit

Het is een eerbetoon aan zijn vader, ex-profwielrenner Alain Desaever, die overleed aan kanker. 40 jaar geleden haalde Alain de finish van de Tour net niet, door ziekte. Meer dan 3700 loodzware kilometers in drie weken tijd. Kenny Desaever overleefde de Pyreneeën en de Alpen en reed deze middag dus Parijs binnen. Hij haalde een gemiddelde van net geen 28 kilometer per uur, een huzarenstukje. Hij eert zo niet alleen zijn vader maar verzamelde ook nog eens een aanzienlijk geldbedrag voor het kinderkankerfonds.