Geslaagde herfstvakantie voor de kust

De toeristische sector aan de kust is tevreden over de voorbije herfstvakantie. Door de nieuwe regeling van schoolvakanties in Franstalig België was het de eerste keer dat de herfstvakantie twee weken duurde. Uitschieter was het verlengde weekend, van 29 oktober tot en met 1 november.

De nieuwe vakantieregeling zorgt ervoor dat ook in de week voorafgaand aan de traditionele herfstvakantie meer dagtoeristen en meer overnachtingen in logies worden genoteerd. Westtoer zag in de eerste week een stijging van 40% in het aantal overnachtingen, en een stijging van 5% in het dagtoerisme, ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De Franstalige Belgen zakken dus wel degelijk naar de kust af in die extra vakantieweek.

Hotels tot 90% volzet in verlengd weekend

Voor de traditionele herfstvakantie, de week van 29 oktober tot en met 6 november, noteert Westtoer een stijging van zeven procent voor het verblijfstoerisme, ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In totaal zijn er 1,2 miljoen overnachtingen geregistreerd. Vooral voor het verlengde weekend van Allerheiligen zorgden last-minute boekingen voor een hotelbezetting tot 90% aan de kust. Ook heel wat tweedeverblijvers kozen voor een vakantie aan zee.

Westtoer noteerde zo’n 600.000 dagtoeristen tijdens de tweede week van de herfstvakantie. Dat is een stijging met meer dan 30% tegenover de herfstvakantie van vorig jaar. De beste dag was zondag 30 oktober, met meer dan 100.000 dagtoeristen. Ook de daaropvolgende dagen scoorden hoog. Het mooie weer en het feit dat op maandag 31 oktober velen een brugdag hadden, zijn mee verantwoordelijk voor deze stijging.

Evenementen zijn publiektrekkers

Alle badplaatsen hebben ook inspanningen geleverd om kwalitatieve evenementen te organiseren tijdens de herfstvakantie, ook al in de eerste week. Halloween-parades zoals in Blankenberge en Koksijde zijn duidelijk grote publiekstrekkers gebleken.

“Ook in de herfstvakantie blijft de kust voor Vlamingen én Franstalige Belgen duidelijk een favoriete vakantiebestemming. De spreiding van de vakantieperiode heeft duidelijk een invloed op de bestedingen. Gewijzigde vakantieperiodes zorgen voor een extra verbreding van het toeristisch seizoen. Spreiding in tijd en ruimte is een belangrijk aspect in het hedendaags toerisme”, concludeert Westtoer.