Geslaagde kerstvakantie voor toerisme in Brugge

Tijdens de kerstvakantie was het bij momenten terug over de koppen lopen in Brugge. Tussen 24 december 2016 en 6 januari 2017 werden bijna 336.000 bezoekers in de binnenstad geteld. Dat zijn er gemiddeld 24.000 per dag.

De cijfers komen uit de Bezoekers Barometer Brugge waarbij op basis van mobiele telefoniedata bezoekersaantallen en hun herkomst in kaart worden gebracht.

Vooral in de eerste week was het erg druk met net geen 200.000 bezoekers. In de tweede week, die dit jaar volledig in januari viel, was het beduidend kalmer met zo'n 130.000 bezoekers. Dat heeft alles te maken met de vakantiekalender, zegt burgemeester Renaat Landuyt: “De voor Brugge belangrijke Britten en Fransen waren op 2 januari al terug aan het werk, maar bezoekers uit die landen kwamen wel al vroeger in december naar Brugge. Spreiding van de bezoekersdrukte is een goede zaak, want dat maakt de beleving voor de bezoeker aangenamer."