Gesloopte ziekenhuissite krijgt tijdelijke invulling

Nu de sloop van de bovengrondse gebouwen achter de rug is, worden het park en enkele leegstaande gebouwen opengesteld voor de buurt via een tijdelijke invulling. In afwachting van het definitieve RUP wil ontwikkelaar Compagnie Het Zoute de troeven en het potentieel van deze locatie, genoemd LOOF, naar voor schuiven.

Zeven creatieve ondernemers zijn daarom geselecteerd om minstens één jaar deze groene plek tijdelijk vorm te geven. Elke bezetter kreeg een uitvalsbasis op de site toegewezen en staat klaar om tal van activiteiten en diensten voor de buurt te organiseren. Aan de entrée van het park zal je bij de KoffieQueen’s Garden elke laatste zondag van de maand kunnen genieten van een lekker ontbijt of een aperitiefconcert. Je kan ook terecht in de deels gerenoveerde kapel waar Ympa klaar staat met een duurzame plantenmarkt. OperatieKwartier leidt jullie dan weer doorheen het lokale muzikale landschap en Woordoord zorgt voor familievriendelijke boekenpicknicks in het historische park. Je kunt ook individuele coaching, begeleiding en groepssessies volgen bij re-view of je laten begeleiden bij spraak-, taal-, en leerstoornissen in het Therapeutisch centrum ‘De villa’ van vzw Soetkin. Het Koetshuis, dat in de toekomstige ontwikkeling een centrale rol zal vervullen, zal een inspiratiebron zijn als ontmoetings- en co-workingplaats rond kunst, design en cultuur.

Culturele hotspot

Wout Maddens, schepen van Bouwen en Wonen Kortrijk: “Nu pas valt op hoe groot deze site is. De historische beschermde tuin zat wat verscholen achter de gebouwen van het ziekenhuis. Deze unieke plek zal voor veel Kortrijkzanen een ontdekking zijn. Dit wordt komende zomer een culturele hotspot. Ik nodig iedereen, onder voorbehoud van corona, uit om te komen genieten van een aperitiefconcert, een boekenpicknick of een van de andere tijdelijke invullingen. Ondertussen werken we verder aan een goed ontwerp voor LOOF. ”

De opening is, onder voorbehoud, voorzien voor begin mei.

