Gesneuvelde Canadese militairen uit WOI herdacht

Op 8 juli 2023 is het dag op dag 100 jaar geleden dat het Guynemermonument in Poelkapelle en 'The Brooding Soldier' in Sint-Juliaan werden ingehuldigd. Om deze 100-jarige gebeurtenis te herdenken wordt er een herdenkingsweekend gehouden op 8 en 9 juli onder de naam '100 jaar Le Capitaine & The Soldier'.

‘Le Capitaine’ verwijst naar Georges Guynemer, één van de bekendste luchthelden uit de Eerste Wereldoorlog en ‘The Soldier’ verwijst dan weer naar ‘The Brooding Soldier’, het monument opgedragen aan de meer dan 2000 Canadese militairen die het leven lieten bij de eerste gasaanval tijdens de Tweede Slag om Ieper.

Op zaterdag 8 juli vond om 10u30 een plechtige herdenking aan de Brooding Soldier plaats. Dit vormt de opening van het herdenkingsweekend. Hiervoor werd samengewerkt met de VAC (Veterans Affairs Canada). Ook Vicepermier Vincent van Quickenborne was aanwezig alsook hoog geplaatste legerofficieren uit België én Canada. De herdenking werd op een traditionele, maar jeugdige manier gehouden.