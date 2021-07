Getroffen campinguitbater strijdvaardig: "hier stopt het leven niet"

Zijn camping ligt aan de Ourthe, de rivier kon het vele water niet slikken en in een mum van tijd stond alles onder water. De schade is enorm. Heel wat mensen hebben er hun caravan, hun vaste zomerstek. "We kunnen nu pas op het terrein om foto's te maken voor onze klanten", zegt hij. "Zo kunnen ze zien hoe hun installatie erbij staat of als die er nog staat. Sommige caravans zijn blijven staan, anderen zijn meegesleurd. Hoe groot de schade precies is, zal pas later blijken als het overtollige water weggetrokken is. Het is natuurlijk een shock voor de mensen als ze hier aankomen en hun hele hebben en houden zien drijven. Maar goed, als het water weg is dan ziet het er weer anders uit. Opruimen en we moeten vooruit. Het leven stopt hier niet!" (Lees verder onder de foto)

Ook Mike uit Beernem heeft er een caravan staan. Bij hem stond het water op kniehoogte."Mijn caravan is blijven staan. Ik heb binnen tussen de 30 en 40 cm water gehad. Het is een ravage, binnen wat slijk. Maar het valt redelijk mee. Maar alle caravans rond mij zijn allemaal weg. Voor die mensen is het enorm. We hebben mensen die achter ons staan, die hadden een splinternieuwe caravan. Ze hebben die pas een maand. Dat is een investering rond de 30.000 euro. Dat ben je kwijt hé. (Lees verder onder de foto)

Filip heeft ook zelf heel wat schade. Hij denkt vooral aan z'n klanten, maar blijft zeker ook strijdvaardig. Ondanks alles.