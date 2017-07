Getroffen pluimveehandelaar kan weer aan de slag

De pluimveehandelaar in Waardamme, waar vorig maand vogelgriep uitbrak, heeft zijn bedrijf weer opgestart.

Er loopt wel nog een proefperiode van drie weken waarbij niemand in de stallen mag. Via een fonds hoopt de uitbater nog de kosten van de gedode kippen en het vernietigde materiaal te recupereren, maar ook de economische impact van het virus in groot.

Gisteren zijn 50 nieuwe kippen toegekomen op het bedrijf. Het FAVV heeft testen gedaan en bloed- en meststalen afgenomen. Als alles gedurende drie weken goed loopt, kan de man weer uitbreiden en handel drijven. Vorig maand brak daar vogelgriep uit, zo'n 4000 kippen moesten afgemaakt worden.