Een belangrijke getuige van een dodelijke burenruzie in de Minister Tacklaan in Kortrijk is weer vrij onder voorwaarden.

Op 15 oktober vorig jaar werd Caroline Kindt (65) in elkaar geslagen en geschopt door Athena M (30). Het slachtoffer stierf later in het ziekenhuis. Door de zware slagen had ze veel hersenschade opgelopen.

Athena M. zit momenteel in de cel op verdenking van moord. Ook een buurvrouw, Lorine D. moest naar de gevangenis. Zij wordt verdacht van mededaderschap aan moord, omdat ze het slachtoffer zou hebben aangewezen, waarna de vechtpartij ontstond. Ze is nu dus vrij onder voorwaarden.

