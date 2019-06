Getuige dodelijk incident Ieper: 'Daders zijn 2 mannen'

De burgemeester vraagt de politie om extra te patrouilleren en wil ook een alcoholverbod invoeren.

'Slachtoffer lag 5 minuten roerloos op de grond'

Een vrouw die de redactie sprak, zag hoe het slachtoffer donderdagavond rond halfacht voorbij fietste en geroepen werd door een man van de zogenaamde Carapilsbende. Toen die stopte, voor een bank aan het Ieperse station, kreeg hij meteen een klap in het gezicht. Een andere man tilde het voorwiel van zijn fiets op, waardoor het slachtoffer zijn evenwicht verloor en met zijn hoofd op de betonvloer terechtkwam. 'Het slachtoffer lag 5 minuten roerloos op de grond', zegt de vrouw. Daarna krabbelde het slachtoffer recht en vertrok. Hij overleed later.

(lees verder onder de foto)

'Ruzie over geleende fiets'

De reden voor de schermutseling zou te maken hebben met een uitgeleende fiets die te laat terugbezorgd werd. Het slachtoffer had daarvoor klacht ingediend bij de politie.

De vrouwelijke getuige komt samen met Brian Goormachtig geregeld samen aan het station om met een tiental anderen wat te babbelen. Brian is er niet over te spreken dat ze de Carapilsbende worden genoemd. Hij en ook de vrouw drinken nooit alcohol, zegt hij, en er is geen sprake van bendevorming.

(lees verder onder de foto)

'Hulp nodig'

Het incident met dodelijke afloop is een heel spijtige zaak, zegt Brian, maar de meeste mensen die hier elke avond samenkomen willen gewoon wat babbelen. Geld om op café te gaan, hebben ze niet. 'Dat zijn personen die een verleden hebben, die bij het OCMW of in schuldbemiddeling zijn, die een bepaald bedrag per week krijgen. Die mensen kunnen niet op café. Dat kost te veel. Ze hebben ook geld nodig om te eten. Maar het meeste geld gaat naar alcohol.'

'De stad zou er goed aan doen om met een aantal van die mensen te praten, want ze hebben hulp nodig,' zegt Brian, 'om van hun verslavingen af te geraken, maar bijvoorbeeld ook om uit de schulden te geraken en een job te vinden.'

Burgemeester gaat in dialoog: 'Mensen weer op juiste pad krijgen'

De burgemeester van Ieper wil dat de politie extra patrouilleert aan het station en ze wil ook het alcoholverbod dat nu al in de stadsparken geldt, uitbreiden naar het stationsplein. Maar ze beseft dat repressief optreden niet helpt, ze wil ook in dialoog gaan met de mensen die er elke dag samenkomen en kijken hoe ze geholpen kunnen worden.

Burgemeester Emmily Talpe: 'Heel belangrijk is dat we de mensen die voor overlast zorgen, kunnen traceren en helpen. Dat is prioritair: het welzijn. We willen hun problemen aanpakken en hen niet aan hun lot overlaten. We moeten inzetten op preventie en hen helpen. Vanuit de welzijnsdienst hebben we zicht op wie in de buurt rondhangt. Daar start de rol van de maatschappelijk werkers. Zij moeten een versnelling hoger schakelen en die mensen contacteren, kijken wat er loos is. We moeten die mensen terug op het juiste pad krijgen.'