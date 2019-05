Geurklachten Ursa, buurtbewoners verenigen zich

Buurtbewoners van glaswolproducent Ursa in Desselgem bij Waregem hebben zich verenigd in het nieuwe comité Gezonde Leielucht.

Al jaren hebben ze klachten over geurhinder van het bedrijf, maar omdat een afdoende oplossing uitblijft, verenigen ze zich. Volgens hen zijn de problemen de laatste jaren verergerd. Dat zou onder meer te maken hebben met het gebruik van recyclageglas in het productieproces, maar evenzeer door de aanwezigheid van een windmolen in die buurt die de dampen verspreidt, zeggen ze. Burgemeester Kurt Vanryckegem is zich bewust van het probleem, net als het bedrijf zelf dat eerder al maatregelen nam om de geurhinder te bestrijden.

