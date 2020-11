Gevaarlijke kruispunten Gistel worden veiliger

In Gistel zijn de werken begonnen om twee gevaarlijke kruispunten veiliger te maken. Het Agentschap Wegen en Verkeer investeert in de aanpak van de onveilige locaties.

Zo zijn de werken gestart aan de aansluiting van de Kerkstraat met de Hoogstraat/Markt (N367c).

"Het voetpad wordt plaatselijk verbreed, zodat de voetgangers duidelijker zichtbaar worden voor het gemotoriseerd verkeer in de Kerkstraat", zegt het Agentschap. "Om de werken veilig en vlot te kunnen uitvoeren, wordt de aansluiting Kerkstraat/Hoogstraat afgesloten. Het verkeer wordt in eerste instantie opgevangen in de Vaartstraat en omgeleid richting de Neerhofstraat naar de Sint-Jansgasthuisstraat.

Het verkeer vanuit de Kaaistraat kan via de Haenebrouckstraat, die van richting wordt omgekeerd, naar de Wilgenlaan. Deze werken zullen, afhankelijk van de weersomstandigheden, een tweetal weken in beslag nemen."

(lees verder onder de foto)

Aansluitend ook ander kruispunt veiliger

Daarna starten vervolgens werken aan de aansluiting Nieuwpoortsesteenweg (N367) – Moerestraat.

"Deze locatie is gevaarlijk door de zeer brede aansluiting, waardoor de voetgangers een lange weg af te leggen hebben op het zebrapad. Automobilisten wachten niet altijd tot de voetganger veilig de overzijde heeft bereikt. Daarom wordt het zebrapad achteruit getrokken en zal het door de middengeleider in de Moerestraat lopen", laat het Agentschap weten.

"Op die manier krijgen voetgangers een rustpunt in de middengeleider en kunnen ze de Moerestraat in 2 stappen oversteken. Waar de Moerestraat aansluit op de Nieuwpoorstesteenweg wordt de Moerestraat ingesnoerd met behulp van wegmarkeringen.

Indien de weersomstandigheden het toelaten zullen deze werken rond 7 december starten, aansluitend op de werken in de Kerkstraat. Tijdens de uitvoering van deze werken zal de uitrijdende kant van de middengeleider tijdelijk worden afgesloten en zal tweerichtingsverkeer mogelijk worden gemaakt aan de inrijdende zijde.

Deze werken zullen, afhankelijk van de weersomstandigheden, eveneens een tweetal weken in beslag nemen. Het einde van de werken is voorzien tegen vrijdag 11 december."