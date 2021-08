Gevaccineerde rusthuisbewoners lopen corona op

In het woonzorgcentrum Sint-Medard in Wijtschate zijn acht bewoners en een zevental personeelsleden besmet geraakt met het coronavirus. Ze waren allemaal gevaccineerd.

Gelukkig vertonen ze milde symptomen en is niemand ernstig ziek. De besmettingen beperken zich ook tot één afdeling. Hoe ze de besmetting opliepen is vooralsnog een raadsel. Uit veiligheidsoverwegingen wordt alvast géén bezoek toegelaten in het woonzorgcentrum en liggen de activiteiten stil. Morgen wordt iedereen nog eens getest en tot zolang blijven de bewoners in quarantaine op de kamer.

De coronabesmetting in het WZC Sint-Medard in Wijtschate is eigenlijk per toeval ontdekt. Een bewoner die voor een andere aandoening in het ziekenhuis werd opgenomen, testte positief. Meteen werd het woonzorgcentrum gealarmeerd.

Eind vorig jaar was er al een zware corona-uitbraak in het WZC . Deze tweede besmettingsgolf komt dan ook hard aan.