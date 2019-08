"Gevangenen in Brugge behandeld als beesten"

Een week geleden belandden drie ­cipiers in het ziekenhuis na een aanval door een gedetineerde. Sindsdien wordt er in minimaal regime gewerkt. De Centrale Raad meent dat het normale regime onmiddellijk terug moet worden toegepast, schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad.

Een delegatie van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen is woensdag op controlebezoek geweest op de afdeling Hoge Veiligheid. En dat was volgens voorzitter Marc Nève ontluisterend. "Die gedetineerden blijven 24 uur op 24 in cel sinds dat incident vorige week", zegt hij. "Er is geen enkel contact meer tussen personeel en gedetineerden, die volledig in het ongewisse verkeren en zich onveilig voelen."

De Centrale Raad hekelt dat acht gedetineerden die niets met het geweldincident te maken hadden al zes dagen hun cel niet mochten verlaten, geen buitenlucht kregen, niet konden douchen en geen bezoek mochten ontvangen. Water en voedsel krijgen ze via luikjes in hun celdeur. Volgens Nève zijn al enkele gedetineerden in hongerstaking gegaan. "Natuurlijk hebben wij begrip voor het incident tegen die cipiers. Maar wat nu gebeurt, is onaanvaardbaar. Ik denk dat beesten beter worden verzorgd dan deze gedetineerden."

Bekijk ook: