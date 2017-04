Gevangenis Brugge mag geen Franstaligen meer opsluiten

In de gevangenis van Brugge mogen geen Franstaligen meer opgesloten worden omdat daarmee de taalwet geschonden wordt. Dat heeft de Brusselse rechtbank beslist.

Terreurverdachten

Het vonnis kan verstrekkende gevolgen hebben, want in de zwaar beveiligde gevangenis van Brugge belanden ook Franstalige verdachten van terrorisme, zoals Mehdi Nemmouche die de aanslag op het Joods Museum in Brussel pleegde.

De uitspraak komt er na een klacht van Mohammed El Jabbari, een gewelddadige dief uit Luik die een straf tot 2030 uitzit. Doordat hij in Brugge vastzit, wordt de taalwetgeving niet gerespecteerd, oordeelde de Brusselse rechter. Als de Belgische Staat het vonnis niet volgt, moet hij 300 euro dwangsom per dag betalen.

Ontsnapping met kalasjnikov

El Jabbari had ook nog gevraagd te mogen worden overgeplaatst naar Lantin, de gevangenis waar hij in 2011 met behulp van een kalasjnikov uit ontsnapte, maar dat werd hem geweigerd.