Gevangenis Ieper voor twee jaar dicht

De gevangenis van Ieper is een kleine gevangenis. Zij werd in 1876 in gebruik genomen als arresthuis maar doet intussen ook dienst als strafhuis. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de gevangenis volledig vernield en in 1919 weer opgebouwd. In de jaren 70 kwam er een vleugel bij en eind jaren 90 werd de gevangenis grondig gerenoveerd. In 2011 startte de bouw van twee nieuwe vleugels met onder meer een bezoekzaal, bibliotheek, sportruimtes, leslokalen en kantoorruimtes. Deze vleugels werden in 2016 in gebruik genomen.

Een paar jaar geleden was de gevangenis van Ieper nog de meest overbevolkte van ons land, met bijna 150 gedetineerden. Terwijl er maar 50 cellen zijn, gebouwd voor 57 gedetineerden. Later was er een uitbreiding naar 110 bedden. Gedetineerden moesten soms op stapelbedden slapen of zelfs op matrassen op de grond.

Dit jaar nog starten de verbouwingen, die een kleine twee jaar zullen duren. Alle gedetineerden moeten verhuizen. Er komen 100 moderne cellen, voor 169 gedetineerden. Elke gedetineerde krijgt een eigen telefoon, computer en afgesloten toilet. Er is ook ruimte voor een twintigtal eenpersoonscellen, iets wat er nu niet is. De beschermde voorgevel van de gevangenis blijft.