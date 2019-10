In de gevangenis wordt gewerkt zoals in een echt bedrijf. Gedetineerden voeren er handenarbeid uit, verdienen een beetje geld en bovendien bouwen ze beroepservaring op. De nieuwe meer commerciële naam voor gevangenisarbeid is Cellmade. En het is die afdeling die je zondag kan bezoeken. Cellmade biedt een hele waaier aan diensten aan: verpakken, monteren, boekbinden en zelfs kaasmaken.

Lees ook: