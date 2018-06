Gevangenispersoneel voert actie in Ieper

De cipiers zijn ontevreden over een nieuw protocol, dat volgens hen éénzijdig is afgesproken met justitieminister Geens. Dat protocol regelt de minimum dienstverlening tijdens stakingen in de gevangenis, zodat gevangenen hun basisbehoeften kunnen vervullen, zoals twee keer per week douchen. Bij te weinig beschikbaar personeel wil Geens extra mensen opvorderen.

De vakbonden gaven al aan dat ze misnoegd waren, en konden acties niet uitsluiten. In Ieper is vanmiddag daarop een spontane staking uitgebroken. De politie neemt straks de meeste taken over, mogelijk is er ook morgen nog een staking.

Politiebonden zijn inspringen beu

Als het gevangenispersoneel niet aan de slag gaat, worden zij vervangen door de politie. De politiebonden zijn dat al langer moe en deze keer laten ze weten dat wie weigert in te springen, gedekt is door de vakbond. "Gevangenispersoneel vervangen is geen taak van de politie, die al overbezet is en onder meer door de terreurdreiging kampt met een capaciteitstekort", zegt Vincent Houssin van de VSOA-politie.

"Justitie moet dit intern oplossen. Als morgen de post staakt, vragen ze toch ook niet aan ons om hen te vervangen. Het is een gemakkelijke oplossing en sommige mensen zijn er niet over te spreken. Wij hebben dus gebruik gemaakt van de stakingsaanzegging van 21 juni; als onze mensen naar de gevangenis moeten, dan zijn zij gedekt om niet te gaan."