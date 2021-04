Gevechtseenheid en drones verhuizen naar basis Lombardsijde

Na de zomer verhuist een deel van 1ste Bataljon Carabiniers Prins Boudewijn-Grenadiers van Leopoldsburg naar Lombardsijde. Het gaat om een peloton van 46 mensen, maar op termijn verhuist de hele compagnie naar Lombardsijde, wagenpark en materiaal inbegrepen. Dat zijn 150 mensen.

“De komst van deze gevechtseenheid is bijzonder goed nieuws voor West-Vlaanderen," zegt Jasper Pillen. "Bijzonder positief is ook dat een deel van dit personeel uit een externe werving komt. Jonge West-Vlamingen die kiezen voor een loopbaan bij een gevechtseenheid hebben dus ook uitzicht op een post in eigen streek."

Nieuwe drones

Defensie gaat de 2 recent aangeschafte drone-systemen ook inzetten vanuit Lombardsijde. “Door het plaatsen van deze systemen in Lombardsijde toont Defensie op korte termijn nogmaals aan dat de militaire toekomst van Lombardsijde gegarandeerd is” meent Pillen.

Opnieuw artillerie?

Pillen blijft ook aandringen op het installeren van nieuwe artillerie-systemen. "Het afvoeren van het luchtdoelraketsysteem enkele jaren geleden was een vergissing, en het is positief dat Defensie de re-introductie ervan bestudeerd. Lombardsijde zou hiervoor de logische locatie zijn.” vindt Jasper Pillen.