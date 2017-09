Gevel bekleed met 522 bierbakken

De vriendenkring uit Zerkegem, een deelgemeente van Jabbeke, vond er niets beter op dan de gevel en tuin van Silke en Thijs een opfrisbeurt te geven. Met 23 vrienden verzamelden ze 1.750 euro aan leeggoed. Ze haalden uiteindelijk 522 bierbakken en 6.528 bierflesjes op bij het AB Inbev Depot te Jabbeke. Toen de fotograaf de tortelduifjes op zaterdagmiddag ophalen sloegen we onze slag. Dit alles werd gefilmd met twee go pro camera's. In korte tijd werd dit gemonteerd in een timelapse en 's avonds geprojecteerd op het avondfeest van Thijs & Silke.