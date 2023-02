Gevel van duizenden kilo's valt naar beneden, geen omstaanders in de buurt

Zaterdagnacht viel in de Philipstockstraat in het centrum van Brugge een topgevel van duizenden kilo's naar beneden. Doordat er op het nachtelijke uur geen voetgangers wandelden in de doorgaans drukke straat, werd een drama vermeden.

Er waren nog klanten aanwezig in het nabijgelegen café Cambrinus toen zij plots werden opgeschrikt door een ingestorte gevel. Getuigen vertellen dat de instorting de straat zelf even deed trillen. Het getroffen gebouw was leegstaand dateert uit het jaar 1735.

Momenteel is nog onduidelijk waarom de gevel loskwam. De brandweer kwam meteen ter plaatse om het puin te ruimen, maar dat was een hele klus. De stukken lagen verspreid in de straat en sommige brokstukken wogen gewoonweg te veel om te ruimen. Daarom zal een hijskraan de straat moeten vrijwaren van de resterende zware brokstukken.

DRAMA VERMEDEN

Dat het voorval 's nachts gebeurde, is een geluk bij een ongeluk. De doorgaans drukke straat was leeg, waardoor de enorm zware brokstukken gelukkig op niemand terechtkwam. Nu raakten enkel een paar wagens beschadigd.