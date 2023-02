Gevluchte Wit-Russische oppositieleidster ontvangen in Brugge

In Brugge is vanmiddag de Wit-Russische oppositieleidster Svetlana Tichanovskaja ontvangen. Drie jaar geleden was ze in haar land de belangrijkste oppositiekandidaat tegen president Loekasjenko.

Maar de verkiezingen in Wit-Rusland waren vervalst. Haar man is opgesloten en als winnares van de verkiezingen moest ze vluchten voor het regime dat heel nauw aanleunt bij het Rusland van Poetin. Minou Esquenet, schepen Brugge: "Voor deze persoon heb ik ongelofelijk veel bewondering. Ik denk dat haar strijd erg moeilijk en zeer hard is. Daarom willen we haar alle steun geven die ook maar mogelijk is."

Tichanovskaja strijdt tegen een regime dat de democratie in Wit-Rusland lijkt te vernielen. Duizenden opposanten zitten er in de gevangenis. Ook haar man van wie ze de foto altijd bij zich draagt. "Hij zit in de gevangenis. Hij durfde de strijd aan te gaan met Loekasjenko. De mensen wilden hem. Maar hij werd onmiddellijk gevangen genomen. Op dat moment, nam ik zijn plaats in. Ik was een gewone huisvrouw. Het was voor mij zo belangrijk om dat over te nemen en in 2020 won in de verkiezingen. Maar Loekasjenko behield de macht en verplichtte mij om te vluchten." (lees verder onder de foto)

Gemeenteraadslid Pol Van den Driessche onderhoudt nauwe contacten met de opposante uit Wit-Rusland. Hij kon haar uitnodigen naar Brugge en vindt dat ze alle steun verdient. "Als je weet wat die vrouw heeft meegemaakt. Haar familie, haar man, haar vrienden, die zijn allemaal gevangen genomen. Ze hebben geen contact. En zij blijft die strijd voeren voor democratie, en voor een pad weg van Poetin. Het is zo actueel. Want Wit-Rusland is volledig in de ban van Poetin."

Tichanovskaja kreeg een rondleiding in Brugge en ontmoette vanmiddag ook studenten en professoren van het Europacollege. Ook daar vroeg ze om steun om te blijven geloven in de waarde en het belang van democratie.