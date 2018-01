Gevolgen West-Vlaamse Carrefours onduidelijk

De gevolgen voor de West-Vlaamse vestigingen zijn nog niet duidelijk.

Wel zeker is dat de Hypermarkt van Sint-Kruis Brugge langs de Maalsesteenweg zal transformeren naar een geïntegreerde supermarkt, onder centraal beleid van Carrefour, met enkel voeding en verse producten. Dat betekent wellicht ook dat het personeelsbestand zal afslanken, maar over hoeveel mensen dat gaat, is nog niet duidelijk. Ook niet of er iets verandert aan de loon-en arbeidsvoorwaarden. Nu werken er in Sint-Kruis nog 85 mensen. De vakbonden gaan het personeel informeren, later wordt beslist of er acties komen.