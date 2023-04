Gevonden grafsteen in Ieper was voor Jan De of Du Bruel, maar wie was hij?

Er is iets meer duidelijkheid rond de middeleeuwse grafsteen die in Ieper onder het Sint-Maartensplein is ontdekt. De deksteen was voor Jan De of Du Bruel, dat is na onderzoek zeker. Maar wie die persoon was blijft wellicht voor altijd een raadsel. Ieper dacht aan een schepen of priester, maar...

Begin maart haalden archeologen naast de Sint-Maartenskerk met grote voorzichtigheid de middeleeuwse deksteen naar boven. Ze vonden die bij de heraanleg van het plein. Stoffelijke resten waren er niet. De erg broze Doornikse kalksteen was al gebarsten en bij het tillen ging die nog meer stuk.

"Geen schepen"

Enkel de naam van de overledene is nu dus duidelijk. "Wij hebben dankzij professor Paul Trio van de KU Leuven bijna zekerheid dat het gaat om iemand die Jan De of Du Bruel heet. Het is een poorter of dus burger van de stad Ieper die in de periode 1310- 1330 hier zou verbleven hebben", zegt Philip Bolle, schepen van Onroerend Erfgoed Ieper.

"Een schepen was het zeker niet, dat hebben we uitgezocht. Er was wel een priester gekend in het Belle Godshuis, maar dan zou het wel vreemd zijn dat die priester daar niet begraven is, maar wel net naast de kathedraal. We hebben dus zekerheid rond de naam, maar gaan wellicht nooit weten wie de betrokkene echt was."

