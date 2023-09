Gewapende man die politie bedreigde, neergeschoten en intussen overleden

Het incident deed zich voor rond 12u45 in de Geerwijnstraat in het centrum van Brugge. De politie was door de moeder van de man en een voorbijganger opgeroepen voor een interventie. Toen de politie ter plaatse kwam, moest een van de agenten zijn pistool trekken, want de man stormde op hem af met messen. De woordvoerder van de politie kan voorlopig niet veel kwijt. Ze kan niet bevestigen dat de man gewapend was, maar "agenten schieten pas als er gevaar is", zegt ze.

De man raakte gewond en werd naar het ziekenhuis overgebracht. Daar is hij dus overleden.

De man is geen onbekende voor het gerecht.