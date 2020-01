Gewapende man overvalt apotheek in Heule

In Heule, bij Kortrijk, is zaterdagavond een apotheek met wachtdienst overvallen. Een gemaskerde en gewapende man ging aan de haal met de kassa, schrijft Krant van West-Vlaanderen.

De overval vond plaats in de Izegemstraat. Omstreeks 20.35 uur stapte een gemaskerde man binnen in bij apotheker Diederik Dubois, die van wacht was. De overvaller had een pistool bij en eiste, in het Frans, de inhoud van de kassa.

Nadat de apotheker die overhandigde, stopte de man het geld in een zak en vluchtte te voet weg via de Molenstraat. Alles ging zeer snel, maar de buit is beperkt.

De politie onderzoekt de zaak, met behulp van camerabeelden. Er is voorlopig geen spoor van de overvaller, die mogelijk een kompaan met een vluchtwagen had.