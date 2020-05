In de Koekelaarse deelgemeente Bovekerke heeft de politie de man opgepakt die zich in de Noordstraat urenlang in zijn woning had verschanst.

Een gewapende man had er zich eergisterennacht in zijn woning verschanst en had schoten gelost. De politie viel het huis binnen, maar de man was toen al gevlucht. Eerder op de avond had zijn ex-vriendin de politie gebeld omdat hij haar met de dood had bedreigd en verteld had dat hij zichzelf ook iets zou aandoen. De politie kon de man gisterochtend dan toch vatten.