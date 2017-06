Gewapende overal in Adinkerke

Gisteravond heeft een drietal daders een gewapende overval gepleegd op een tabakshop in Adinkerke. De verkoopster werd bedreigd met een mes en traangas. Ze kon op de alarmknop drukken, waardoor er zich een rookgordijn vormde in de winkel.

De daders sloegen op de vlucht, maar twee verdachten konden met hun voertuig onderschept worden. Het gaat om een man (geboren in 1984) en een vrouw (geboren in 1985), beiden afkomstig uit Calais. De man werd in 2011 in ons land al eens veroordeeld voor diefstal. Beide verdachten zijn vandaag aangehouden door de onderzoeksrechter. De derde verdachte is nog voortvluchtig. Ze gingen aan de haal met vier dozen sigaretten (ter waarde van 6.500 euro), maar een deel van die buit kon al terug aangetroffen worden.