Gewapende overval in Bellegem, drie verdachten opgepakt

Drie gemaskerde mannen die gewapend waren met messen waren binnengegaan in een woning en hadden de bewoners in het Frans gevraagd om geld. De man van het echtpaar had zich verzet en had had slagen gekregen. De overvallers hadden het gemunt op een aanzienlijk geldbedrag en juwelen.

Bij de politie was er eerst een melding van een verdacht voertuig binnengekomen. Kort nadien kwam ook de melding uit de woning. De politie kon ter plaatse drie personen aantreffen en arresteren. Zij worden deze namiddag voor de onderzoeksrechter geleid.