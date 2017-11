Gewapende overval op Maxi Zoo in Sint-Eloois-Vijve

De dierenspeciaalzaak Maxi Zoo in Sint-Eloois-Vijve is gisterenavond overvallen. De dader bedreigde de kassierster met een wapen.

De dader viel kort voor sluitingstijd de winkel binnen. Hij bedreigde de kassierster met een wapen en had zich onherkenbaar gemaakt met een bivakmuts. De vrouw heeft de inhoud van da kassa meegegeven en kwam er met de schrik van af. De man is nog niet opgepakt. Het onderzoek is nog volop aan de gang.