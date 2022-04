Gewapende overvallers beroven Bart Versluys

In Oostende hebben twee gewapende mannen bouwpromotor Bart Versluys overvallen, dat meldt Het Laatste Nieuws. De overvallers spoten pepperspray in zijn gezicht en gingen er vandoor met een horloge van ongeveer 350.000 euro.

Bart Versluys had nog maar net zijn bedrijf in Oostende verlaten, toen hij aangevallen werd. De overvallers smeten de bouwpromotor op de grond en spoten pepperspray in zijn ogen. Bij HLN reageert de West-Vlaming dat de gewapende mannen goed voorbereid waren. Ze namen het horloge mee dat Versluys zes jaar geleden kocht als belegging. Op het moment van de overval had hij zijn horloge aan, dat gebeurt niet vaak.

De twee mannen hadden maar een minuut nodig voor de overval. De politie kwam snel ter plaatse en startte een onderzoek. Versluys voorziet een cash beloning voor de gouden tip die naar de gestolen horloge kan leiden.