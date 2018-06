Geweerschoten gelost in Wevelgem

In de vooravond werd de politie opgeroepen voor een schietincident. Er werden schoten gelost richting een appartement en er werden kogelhulzen gevonden.

Ondertussen meldt het parket dat het incident rond 18.45 uur plaats vond. Een witte bestelwagen schoot al rijdend op een appartementgebouw in de Koperdraadstraat. Niemand van de bewoners daar is bekend bij de politie. Men gaat voorlopig uit van een afrekening in het milieu. Het is nog niet bekend wie het bedoelde slachtoffer was, of wie de daders. Het parket is bezig camerabeelden op te vragen. Het labo is ter plaatse en het onderzoek loopt.