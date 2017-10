Geweld Brugge: directrice en slachtoffers getuigen

De directeur getuigt over wat er ’s morgens fout loopt in het Brugse station. En ook verschillende leerlingen geven ons verhalen van gedrag dat echt niet getolereerd kan worden. Het gaat om geweld dat vaak ook gefilmd wordt en heel wat leerlingen voelen zich dan ook erg bedreigd. Anoniem meisje van 15: “Ze heeft vanachter aan mijn haar getrokken, mij op de grond gegooid. En dan beginnen stampen en schoppen. Dan heeft ze ook nog op mijn benen gestaan en op mijn handen, zodat ik niet kon rechtstaan. Uiteindelijk is er een jongen van op school tussen gekomen.”

Het meisje is niet te bang om te getuigen, maar durft wel niet meer naar het station. Familie komt haar nu halen na school. En er zijn meerdere gevallen bekend. De directeur van de KTA school met 1.700 leerlingen is furieus over de nieuwe geweldige evoluties in de stationsbuurt. Zij werkt met een heel team al jaren om een school te maken waar iedereen zich voelt. Petra de schepper, directeur KTA Brugge: “Ik ben extreem bezorgd. Ik doe dit nu 17 jaar. Voor het eerst is het dat ik een vlaag van zinloze agressie krijg op mijn school. Ik heb het gevoel dat ik niet genoeg kan doen.”

Het KTA doet inderdaad alles om het probleem in te dammen. Er zijn al zes jongeren van school gestuurd en er zijn ook schorsingen doorgevoerd. De school overweegt om na de vakantie de studenten beter te begeleiden in de buurt van het station.

Het stadsbestuur is ook al niet van plan om alles door de vingers te zien. Morgenochtend zit iedereen samen en de burgemeester waarschuwt intussen voor copycatgedrag.