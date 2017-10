Geweld Brugge: probleemgevallen nemen toe

In Brugge is het de organisatie Blink die leerlingen, klassen leerkrachten en scholen uit het secundair onderwijs begeleidt. En, het aantal aanvragen van scholen om begeleiding is de voorbije jaren fors toegenomen. Blink is actief in de regio Brugge-Oostkust en spreekt van een stijging met ruim één derde.

Blink trekt ook naar de scholen zelf. "Jongeren die asociaal gedrag stellen zoals de tienermeisjes aan het station, hebben meestal zelf problemen," zegt Johanna Slembrouck, trajectbegeleider bij Blink. "Agressie is van alle tijden maar sociale media zorgen ervoor dat het makkelijker te verspreiden is."