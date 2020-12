Het geweld op zorgverleners is in de laatste vijf jaar toegenomen. Dat zegt huisartsenvereniging Domus Medica.

Het is vandaag precies vijf jaar geleden dat huisarts Patrik Roelandt in Ingelmunster om het leven werd gebracht op huisbezoek. Na de moord op de huisarts in Ingelmunster kwam er een actiegroep die het geweld op hulpverleners aankaart. Maar er kwam weinig beterschap. In de eerste drie jaar steeg het aantal feiten met een derde, en die stijging zet zich nog altijd door. Het meldpunt voor agressie tegen artsen krijgt het meest klachten over verbale agressie.

