Geweld tegen voetbalstewards strenger aangepakt

Er komen strengere straffen voor geweld tegen stewards en hulpverleners in het voetbal. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden heeft daarvoor een wetsontwerp klaar. Ook het gebruik van vuurwerk in en rond een voetbalstadion zal strenger bestraft worden.

Ook bij ons ging het al eerder verkeerd tijdens voetbalwedstrijden. Zo raakte een steward gewond toen hij klappen kreeg tijdens de wedstrijd KV Kortrijk-Antwerp vorig jaar. 23 amokmakers kregen een stadionverbod van 6 maanden tot 5 jaar, dat zijn straffen op basis van de huidige voetbalwet. Maar die moet strenger worden. Een aanpassing van die wet ligt morgen voor in het federaal parlement.

"Het wetsontwerp waar we samen aan meegewerkt hebben, zorgt er voor dat voetbal nog meer een feest kan worden, ook voor supporters," zegt kamerlig Franky Demon uit Brugge. "Naar aanleiding van de derby Cercle-Club in februari moest de brandweer tussenkomen voor het gebruik van bengaals vuur in het Olympiastadion. Nu komt er een wetsvoorstel dat daar een antwoord op geeft. Het verbiedt het gebruik van pyrotechnisch materiaal en bengaals vuur.

"Geen geweld tegen veiligheidsmensen"

In het voorstel worden de straffen voor het bijhebben en gebruiken van bengaals vuur verdubbeld. Wie vuurpijlen afsteekt in of rond een stadion kan een stadionverbod krijgen tot 30 maanden en een boete tot 1500 euro. En ook geweld tegen stewards wordt strenger bestraft. "Geweld tegen veiligheidsmensen: dat kan niet," vindt Demon. "En ook hier zit het terug in het wetsontwerp: is er verbaal of fysiek geweld tegen veiligheidsmensen, dan krijg je een stadionverbod van vier jaar en een geldboete van 2500 euro

Morgen debatteren ze in het parlement over het wetsvoorstel, dat wellicht na de zomer bij de start van het nieuwe voetbalseizoen van kracht is.