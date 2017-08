Het slachtoffer kreeg zware klappen, hij werd van zijn gsm beroofd en belandde in het ziekenhuis. Enkele uren later werden twee verdachten ingerekend. Een man van 28 en een 17-jarige werden opgepakt. Ze waren onder invloed van alcohol. De twintiger werd enkele dagen geleden al eens opgepakt toen hij met drie kompanen een kraampje was binnengedrongen om een airsoftgeweer te stelen. Er wordt onderzocht of zijn kompanen in die zaak ook in aanmerking komen voor de diefstal met geweld.