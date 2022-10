Gewezen topman van Waregem Koerse overleden

In Waregem is Joseph Van den Broecke overleden. De advocaat was jarenlang één van de boegbeelden van Waregem Koerse en ook voorzitter van de Waregemse Ren- en Rijvereniging. "Meester" Van den Broecke is er 87 geworden.

Joseph Van den Broecke woonde naast de Waregemse hippodroom. Zijn leven was er ook mee vervlochten. Al van in de jaren '80 zette hij zich in voor de uitbouw van de infrastructuur. Maar hij was ook één van de drijvende krachten van zowel Waregem Koerse als van het drafgebeuren op de piste. Jarenlang was hij één van de toonaangevende figuren bij de organisatie van Waregem Koerse. In 2007 werd hij ook voorzitter van de Waregemse Ren- en Rijvereniging, na het overlijden van Léon Bouckaert.

Herseninfarct

In 2014, Van den Broecke was er toen 79, kreeg hij in de zomer te maken met een herseninfarct. Maar de kranige advocaat krabbelde weer recht en kon op zijn 80e verjaardag toch de laatste editie in de vorige infrastructuur beleven en zo ook de nieuwbouw, met de Hippologgia, nog meemaken. Joseph van de Broecke is dinsdagmiddag overleden.