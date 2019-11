Gewonde bij zwaar ongeval op Sasbrug in Kachtem

In Kachtem bij Izegem is vanavond een zwaar ongeval gebeurd op de Sasbrug.

Een auto ging van de weg af en knalde op een boom. Een slachtoffer zat gekneld en moest worden bevrijd door de brandweer. De brug is daarvoor een tijdje afgesloten geweest voor alle verkeer.

De politie van de zone RIHO onderzoekt de omstandigheden van het ongeval. Volgens de woordvoerder kwam de auto uit de richting van Kachtem en reed hij de brug op aan hoge snelheid. De wagen is beginnen te slippen en is tegen een boom gebotst.

De bestuurder, een man van 40 uit Ingelmunster, zat gekneld en moest worden bevrijd. Hij is naar het AZ Delta-ziekenhuis in Roeselare overgebracht. De man is gewond maar verkeert niet in levensgevaar, zegt de politie.