Gewonde politieagent terug thuis na gasexplosie Oostende

Fabrice Rosseel is gisteravond thuis gekomen na een lange revalidatie in het brandwondencentrum van Leuven. De politieagent is ernstig gewond geraakt bij de gasontploffing in Oostende op 13 oktober vorig jaar.

Er is toen zelfs even voor zijn leven gevreesd. Maar gisteravond verrasten familie, vrienden, collega’s en kennissen hem met een warme thuiskomst.

Voor politieman Fabrice Rosseel is het een verrassing wanneer hij in het donker aankomt bij zijn ouders in De Haan. Daar wordt hij plotseling met een uitbundig applaus onthaald. Familie, vrienden, collega’s en kennissen zijn blij en ook wel opgelucht dat hij bijna 4 maanden na de gasontploffing in Oostende het brandwondencentrum mag verlaten.

Rosseel herstelt sneller dan verwacht

"Ondertussen gaat het al redelijk goed met mij. Maar de eerste dagen waren heel zwaar. Ik kom van heel ver. Maar gelukkig gaat het nu de goede kant uit en ben ik er bijna", vertelt Fabrice Rosseel.

Voor Fabrice is het een moeilijk periode geweest. Een lang en moeizaam proces om weer te staan waar hij vandaag staat. Het is bij de gasexplosie op 13 oktober een dubbeltje op zijn kant geweest.

"Ik had het niet direct door wat er gebeurde, tot ik opeen in een put lag en voelde van: dit gaat hier niet goed, ik moet hier weg. En dan heb ik een beetje mijn instinct gevolgd en in de handen van mijn collega’s gelopen uiteindelijk", zegt Rosseel.

Fabrice Rosseel herstelt sneller dan verwacht en hij hoopt dat het herstel zich verder doorzet, zodat hij snel weer de draad kan oppikken.