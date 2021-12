Rond zeven uur komen twee oproepen binnen over iemand die in de duisternis op de vangrails zit langs de kant van de autosnelweg. Als de wegpolitie aankomt treffen ze een man in shock aan, ook een ambulance en de brandweer komen ter plaatse. Het zou gaan om een transmigrant die uit een vrachtwagen was gevallen of gesprongen. De man klaagde over rugpijn en is naar het ziekenhuis van Veurne gebracht.