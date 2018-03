Gewone helden in de bloemetjes

Vijf West-Vlamingen krijgen die. Het gaat onder andere om politie-insepcteur Chris Remacle van de politizoen Het Houtsche die begin januari 2016 een vrouw redde van de verdrinkingsdood. Dany Vanruymbeke, Geert Taelman en Fries Moerkerke kregen een eervolle vermelding omdat dankzij hen een jong gezin net op tijd hun brandende woning kon verlaten in Wevelgem.

Doodgewone held

Ook Marnix Goerlandt uit Waregem mag een medaille in ontvangst nemen. Hij redde op 9 december 2015 een bejaarde dame uit een brandende woning in Desselgem. Hij was op weg naar zijn werk toen hij de woningbrand opmerkte. De man des huizes had zich in veiligheid gebracht, maar de vrouw zat nog binnen. "Ik ben binnen gegaan, maar weer buiten gekomen door de rook", zegt hij. "Dan ging opnieuw naar binnen om me te oriënteren. De derde keer ben ik binnen gegaan en heb ik ze er uit gehaald. Net op tijd want seconden later was er een implosie". Voor zijn moedige daad kreeg de Waregemnaar al een erkenning van het Carnegie Heldenfonds.

