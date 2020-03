'Gewone' patiënten AZ West moeten in vakantiecentra revalideren

Nu het aantal besmettingen in snel tempo aan het toenemen is, organiseren de ziekenhuizen en de overheid zich om voldoende ruimte te hebben voor patiënten. Aan de Westkust, bijvoorbeeld, met de oudste bevolking van het land, is de bezorgdheid groot.

De burgemeesters willen gewone patiënten evacueren uit ziekenhuis AZ West of de KEI in Oostduinkerke, en er zo meer ruimte maken om coronapatiënten op te vangen.

Met een gemiddelde leeftijd van +53 jaar heeft Koksijde de oudste bevolking van het land. De risicogroep is daar nog groter dan elders. De burgemeesters aan de Westkust verwachten daarom misschien nog meer coronapatiënten in ziekenhuis AZ West in Veurne en in de KEI in Oostduinkerke. Daar willen ze extra ruimte vrijmaken. Concreet worden er vanaf deze namiddag drie vakantiecentra vrijgemaakt om gewone ziekenhuispatiënten verder te laten revalideren. Het gaat om De Zeebries, Ter Duinen en De Barketijn.