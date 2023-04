Gezellearchief koopt unieke foto van Guido Gezelle

Guido Gezelle was onder meer een Brugse priester, dichter en leraar. In 1872 werd hij aangesteld als onderpastoor aan de Onze-Lieve-Vrouweparochie in Kortrijk. De foto was wel als kopie gekend, maar nu kon het Gezellearchief de originele foto aankopen.

Uitstekende kwaliteit

De aangekochte foto is genomen in de tuin van Beck-Desalmon naar aanleiding van het vertrek van zoon Henri Beck naar het jezuïetencollege van Arlon in september 1893. "Gezelle is mooi gefotografeerd en de kwaliteit van foto is uitstekend. De originele foto was nog niet in het bezit van het Gezellearchief. Dat maakt deze aankoop bijzonder”, vertelt schepen van Cultuur Nico Blontrock.

Keerzijde

Op de keerzijde van de aangekochte foto is een andere foto gekleefd. Het gaat dus om een aankoop van twee foto's. Volgens het veilinghuis gaat het over Henri Beck. De foto's zijn aangekocht in een fotokader voor verticale plaatsing, waardoor dit de hoofdfoto is en de foto van Gezelle ter versteviging werd aangebracht. Dit doet vermoeden dat de foto uit het bezit van weduwe Beck-Desalmon komt.