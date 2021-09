Op de aankomstplaats voor het WK tijdrijden in Brugge - 't Zand - is er ook een grote fanzone neergepoot. Daar staat een reuzegrote tent en in totaal is er ruimte voor een kleine 7.000 supporters.

Het is zeker geen overrompeling in het fandorp maar sfeer en gezelligheid is er wel. Er is ruimte voor animatie en je kan er ook wat eten en drinken. De gevreesde volkstoeloop blijft voorlopig uit. Naast de fanzone en aankomstplaats vindt ook de podiumhuldiging plaats op 't Zand. Even verderop, op het Simon Stevinplein, is er ook een kleine fanzone.

Bekijk ook