Gezin laat muurschildering van overleden broer maken

Een eerbetoon aan een te vroeg overleden broer. Dat is wat de 6 kinderen van een gezin op de Meiboomwijk doen in Oostende. Sinds een week verschijnt er op de gevel van hun ouderlijke huis een muurschildering van kunstenaar Siegfried Vynck.

Het is een veelzeggend portret van een opvallend man in Oostende. Een visser, een liefhebbende broer én een kippenkweker... . Wendy Vangheluwe, zus van overleden broer: “Het is gewoon prachtig. Ja, het is hem. Als je kijkt naar hem, de tranen springen gewoon in je ogen. Voor eeuwig op onze muur. Dat is voor ons fantastisch, hé. Ik had nooit gedroomd dat het zo mooi had kunnen zijn.”

Nooie, want zo was de vissersnaam van Gino Vangheluwe, overleed plotseling op zijn 53ste aan een hartfalen. Het initiatief komt van de jongere broer. “Hij zorgde altijd goed voor mijn broer die een beperking heeft. En hij wilde iets terug doen uit dankbaarheid. Teddy wou hem een ode brengen.”

"Aangrijpend"

De bekende Oostendenaar was de oudste van zeven. Straks schildert Vynck ook nog een vissersschip in het werk, want Nooie heeft meer dan 20 jaar gevist. Later werkte hij bij het loodswezen, kweekte kippen op de Oosteroever en rookte vis voor iedereen. Siegfried Vynck, spuitbuskunstenaar: “Dat grijpt je wel aan. Het is voor mij een heel dankbaar onderwerp. Die man was redelijk bekend in Oostende. Iedereen zegt dat hij er als twee druppels water op lijkt.”

De kunstenaar, wiens werk op veel plaatsen in Europa te zien is, is blij dat hij nog eens zo groot in zijn eigen Oostende aan de slag kon. Het kunstwerk wordt vrijdag officieel ingehuldigd.