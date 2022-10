Gezin moet rondkomen met 160 euro tijdens inleefweek

In Ingelmunster nemen tien gezinnen deel aan een inleefweek armoede. Ze moeten deze week rondkomen met 60 euro per volwassene en 20 euro per kind.

Een nuttige ervaring, want ook in Ingelmunster neemt de armoede door de crisis toe. Het sociaal huis krijgt een kwart meer mensen over de vloer.

Het gezin Bruneel- Debruyne is één van de gezinnen die deze week moeten rondkomen met 160 euro. Eva Debruyne: "Het voelt alsof het zal lukken, maar het blijft heel onzeker. Het zorgt eigenlijk voor een constante druk. Je moet voortdurend tellen en plannen."

En dat is ook wat steeds meer gezinnen echt moeten doen. Het Sociaal Huis in Ingelmunster ziet de aanvragen stijgen. Katrien Vandecasteele, schepen van sociale zaken Ingelmunster: "De intakegesprekken zijn sinds september met een kwart gestegen. De aanvraag voor voedselbedeling is met 20% gestegen. De vragen rond energie, allerlei vragen zijn dat, zijn ook met meer dan de helft gestegen sinds juni." (lees verder onder de foto)

Het gezin Bruneel- Debruyne leest nu boeken, in plaats van televisie kijken. En in plaats van het computerspel Minecraft te downloaden speelt Boudewijn het na met zijn legoblokken. Sinds gisteravond vinden de kinderen dat het toffe ervan af is, maar het is natuurlijk ook niet tof om in armoede leven. Reinald Bruneel: "Tussendoortjes zijn er niet en het eten is eenvoudig. We eten macaroni, hespenrolletjes en puree. We eten dat omdat het minder duur is."