Gezin uit Rumbeke vond gestolen Ensor in '80 en praat voor het eerst

42 jaar lang heeft de gezin met vier kinderen gezwegen. Maar nu maken ze het eindelijk bekend. Twee jaar na een ophefmakende kunstdiefstal uit het Oostendse museum vonden ze in 1980 tijdens een dagje aan zee een schilderij van Ensor terug, in het zand, in de duinen van Mariakerke. Christa Verledens : "42 jaar hebben we daar over gezwegen. Alleen de familie wist het. Het was onze trouwverjaardag en we deden een uitstapje, eerst een luchtdoop. Maar de kinderen waren lastig en ambetant, dus we trokken dan maar naar de duinen om putjes te maken."

En die stranddag is belangrijk in de kunstgeschiedenis van ons land. Christa vond in de duinen één van de drie Ensors die in maart 1978 gestolen waren uit het stedelijke museum op het Wapenplein in Oostende. "Het doek zat in een zwart plastiek pak. Plots zag ik de naam 'Ensor'. En dan ging er een belletje rinkelen. Ik wist dat er schilderijen gestolen waren, maar dan denk je nog niet meteen dat dit een van die doeken is." (lees verder onder de foto)

Het gezin koos er toen voor om de vondst van het zelfportret met bloemenhoed niet aan de grote klok te hangen. "Stiekem hebben we dat pak in een deken gewikkeld en zijn we er naar de rijkswacht mee gegaan in Oostende. Tot dat we het pak uithaalden en we het volledig opendeden, zeiden ze: beseffen jullie wel wat jullie hier meehebben?"

Er was destijds 900.000 Belgische frank vindersloon beloofd. En het gezin kreeg inderdaad een som centen, maar niet zo veel. "We zijn content met wat we gekregen hebben. Wij hebben er een terras mee aangelegd." En voor de familie was de kous af. Ze kozen 42 jaar lang voor de anonimiteit in Rumbeke. Het is Kunstuur-organisator Joost Bourlon die de familie nu heeft opgespoord. In Mechelen komt het verhaal op hun tentoonstelling van Kunstuur aan bod.

Jean Huys , voormalig hoofdsuppoost Museum voor Schone Kunsten Oostende zei in 2010: "De zaak maakte veel ophef omdat de kunstdieven de werken twee jaar lang verborgen hielden. Ze wilden 5 kilo goud en een pak Duitse marken in ruil. De kranten stonden bol van wat toen al de grootste kunstroof ooit in ons land is genoemd."

Ook de andere twee werken werden teruggevonden. De dieven zijn nooit gevat, en het is ook niet duidelijk of er ooit losgeld betaald is.

Bekijk ook de reportages uit ons archief van 2010: